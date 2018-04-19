Хейли рассказала о своих отношениях с Трампом

2018-04-19 00:08 | www.trend.az | 7
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что у нее прекрасные отношения с президентом страны Дональдом Трампом после несвоевременного "объявления" о введении санкций против РФ.
"Они прекрасные", — сказала Хейли журналистам в ООН в среду.
В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия.