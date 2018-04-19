Названа самая красивая в мире женщина - ФОТО

2018-04-19 00:23 | www.oxu.az | 7

Журнал People составил список самых красивых людей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, лидером стала певица Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска.

На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми.

«Она может быть поп-звездой и лауреатом «Грэмми», но звезда нашего «красивого выпуска» признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться», - гласит подпись.

В номер вошло интервью с артисткой.

В журнале, который появится в киосках 20 апреля, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев.

Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин.

Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс. Раньше список назывался «Самая красивая женщина».

А.Б.

