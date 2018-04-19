В Саудовской Аравии открылся первый кинотеатр

2018-04-19 00:30 | www.oxu.az | 7

Первый после почти 40 лет запрета кинотеатр открылся в среду в Саудовской Аравии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию церемонии вел телеканал «Аль-Арабия».

На историческую для королевства премьеру приглашены более 600 человек: члены монаршей фамилии, представители бизнеса, известные журналисты, писатели, общественные деятели.

Причем, как мужчины, так и женщины. Среди зрителей и инициатор возвращения кинематографа в королевство - 32-летний кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Показ американского фильма «Черная пантера» (Black Panther, 2018) пройдет в киноцентре, расположенном в новом финансовом районе Эр-Рияда им. короля Абдаллы.

Организатором выступил крупнейший в США и мире оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings с его саудовским партнером Saudi Development and Investment Entertainment Company.

Вход строго по приглашениям, однако в мае кинозалы будут открыты и для саудовской публики.

Министерство культуры Саудовской Аравии планирует открыть 350 кинотеатров на 2,5 тыс. залов к 2030 году. Американский гигант AMC возведет от 50 до 100 центров в 15 городах королевства.

В общей сложности, Эр-Рияд готов вложить 64 млрд долларов в развитие индустрии развлечений, в том числе кино.

Помимо показов зарубежных лент саудовское руководство намерено развивать и продвигать отечественные таланты, для чего создан Национальный комитет по кинематографии.

التجهيزات والإستعدادات قائمة على قدمٍ وساق.. وغداً تبدأ صناعة سعودية مختلفة بانطلاقة #السينما_السعودية في #المملكة#هيئة_الإعلام_المرئي_والمسموع pic.twitter.com/DtU5SQahCj — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) 17 April 2018

А.Б.

