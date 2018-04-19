Небензя: “Британия уничтожает улики по делу Скрипаля”

2018-04-19 01:27 | www.apa.az | 6

Власти Великобритании планомерно уничтожают улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Как передает АПА со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по «делу Скрипаля».

«Британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные из дома Скрипаля. Зачищаются места, которые посещали Скрипали - бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало», — сказал Небензя.

Он также подчеркнул, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, а их местонахождение неизвестно.