Постпред Великобритании при ООН: “Только Россия имеет ресурсы для производства "Новичка"

2018-04-19 02:10 | www.apa.az | 3

"Расследование ОЗХО подтвердило использование в Солсбери химического вещества "Новичок" военного предназначения.

Как передает АПА, об этом на заседании СБ ООН по «делу Скрипаля» заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания "Новичка". Она и ранее его производила, имеет возможность и сейчас», сказала К.Пирс.

Экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Позже премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в России.