Трамп: “Месяц назад в Сирии была "жестокая схватка" между США и Россией”

2018-04-19 03:18 | www.apa.az | 6

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он относится к России жестко, как никто.

Как передает АПА со ссылкой на РЕН ТВ, президент США выступил с этими словами на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он заявил, что готов вводить против РФ новые санкции, когда она "этого будет заслуживать".

Он сказал также, что месяц назад на сирийской территории была "очень жесткая схватка" между американской и российской сторонами и "это печально".