Цены на нефть взлетели

2018-04-19 00:40 | www.oxu.az | 4

В среду цены на нефть на европейском рынке взлетели к трехлетним максимумам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсант, стоимость североморской нефти Brent закрепилась выше уровня $73 за баррель.

«Бычья» игра ведется на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также данных о снижении запасов нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.

В среду стоимость нефти после недельного перерыва поднялась выше уровня $73 за баррель.

По данным агентства Reuters, в ходе торгов стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent достигала отметки $73,41 за баррель — максимального значения с 28 ноября 2014 года.

На спот-рынке стоимость североморской нефти впервые с ноября 2014 года поднялась выше уровня $74 за баррель. Многолетний максимум обновила цена и российской нефти Urals, которая достигала отметки $71,1 за баррель.

Уверенный рост цены на нефть продолжается вторую неделю подряд, и за это время различные сорта европейской нефти подорожали на 9–11%.

Обновлению многолетних максимумов способствует обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Главное беспокойство у инвесторов вызывает ситуация вокруг Сирии, после того как президент США пообещал ударить по правительственным войскам после якобы имевшей место химической атаки.

Сирия не является крупным экспортером нефти, однако эскалация конфликта в регионе повышает риски снижения объемов нефтедобычи и поставок в целом из региона.

«Нестабильность на Ближнем Востоке поддерживает сильные «бычьи» настроения и толкает котировки черного золота вверх.

К тому же сокращение добычи в Венесуэле способствует ожиданиям снижения глобальных запасов нефти»,— отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

А.Б.

