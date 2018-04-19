Проходит Совбез ООН по «делу Скрипаля»

2018-04-19 01:22 | www.oxu.az | 4

Совет Безопасности ООН проводит заседание по итогам расследования инцидента в Солсбери экспертами ОЗХО.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, инициатором встречи выступил Лондон.

Стороны обсуждают выводы специалистов организации, также представлен доклад постпреда Британии по «делу Скрипаля».

Западные страны не интересует правда по «делу Скрипаля».

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», а «Алиса в Зазеркалье». Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе", - аявил Небензя на заседании СБ ООН.

«По-русски это называется «ты им про Фому, а они тебе про Ерему», - добавил дипломат.

Таким образом Небензя прокомментировал выступление ряда западных представителей СБ ООН, которые в кратких выступлениях повторили свои прежние тезисы по «делу Скрипаля», не вдаваясь в детали, и вновь обвинили Россию в том, что она «весьма вероятно» стоит за этим инцидентом.

А.Б.

