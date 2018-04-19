В результате землетрясения в Индонезии погибли 2, пострадали более 20 человек

2018-04-19 05:21 | www.apa.az | 5

Два человека погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения в провинции Центральная Ява в Индонезии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, подземные толчки, сила которых составляла 4,4 балла, разрушили сотни домов, школы, мечети. Свыше 2 тыс. местных жителей были вынуждены переместиться в специальные центры.

Землетрясение произошло в среду около 13:30 по местному времени в окрестностях города Банджарнегара, расположенной на самом густонаселенном острове Ява.