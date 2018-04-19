Теория эволюции подтверждена на людях

2018-04-19 02:00 | www.oxu.az | 6

Ученые Квинслендского университета выяснили, что человек до сих пор испытывает действие естественного отбора.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на журнал Nature Genetics, эволюция сказывается на таких сложных фенотипических чертах, как репродуктивная способность, работа сердечно-сосудистой системы и даже уровень образования.

Сложные черты зависят от активности множества генов, поэтому естественный отбор, который благоприятствует определенным внешним признакам, должен действовать одновременно на множество генов.

Однако определить, какая ДНК испытывает на себе влияние эволюции, в этом случае достаточно сложно, поскольку эффект может быть малозаметным.

Действие отбора можно проследить при изучении взаимосвязи между частотой встречаемости мутантного варианта гена (частота минорного аллеля, MAF) и эффективным размером популяции, то есть числа особей, способных к рождению потомства.

Так, мутации, вредные для выживания, будут встречаться с очень малой частотой в популяциях с большим эффективным размером.

В небольших популяциях, однако, случайная выживаемость особей имеет большее значение, чем естественный отбор, поэтому эти аллели становятся более распространенными.

А.Б.

