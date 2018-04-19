Состоялся суд над любовниками-убийцами – ФОТО

2018-04-19 05:18 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении жителей Губинского района Эшгина Расулова и Рамеллы Алмурадовой, обвиняемых по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК АР.

Как передает Oxu.Az, преступление было совершено 25 ноября прошлого года в селе Алпан Губинского района.

28-летний житель села Анар Бабаев вечером вышел из дома за сигаретами и больше не вернулся. Утром домашние узнали о его смерти.

Выяснилось, что Анара убил его односельчанин и друг детства, ранее судимый Эшгин Расулов. В тот же день сотрудники Отдела полиции Губинского района задержали Эшгина и проживавшую с ним в гражданском браке Рамеллу Алмурадову.

Согласно обвинению, Эшгин Расулов пригласил Анара Бабаева в гости. Друзья пили и играли в азартные игры. Во время игры Анар оскорбил Эшгина, который повалил его на пол и стал избивать.

Так как Бабаев оказал сопротивление, Расулов приказал своей гражданской жене Алмурадовой принести веревку и связал гостя по рукам и ногам. Оставшийся в беспомощном положении Бабаев скончался от полученных травм.

Отметим, что Эшгин Расулов в своих предварительных показаниях заявил, что убил друга за попытку изнасиловать его жену, но в ходе следствия было установлено, что преступление было совершено из-за азартных игр.

На суде обвиняемые признали себя виновными по предъявленному обвинению, но от дачи показаний отказались, заявив, что все уже содержится в обвинительном акте.

Правопреемница потерпевшего Лала Бабаева, назвавшая себя его супругой, заявила, что Э.Расулов и Р.Алмурадова безо всякой причины убили ее мужа.

«Они сделали моих детей сиротами и оставили семью без кормильца. Сейчас мы живем с отчимом», - сказала она.

В конце пострадавшая попросила у суда самого тяжелого наказания для обвиняемых.

Процесс продолжается.