Небензя обвинил Лондон в уничтожении улик по "делу Скрипалей"

2018-04-19 00:49 | www.trend.az | 6

Великобритания планомерно уничтожает улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, считает постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали — бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Он также напомнил, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, и их местонахождение неизвестно.