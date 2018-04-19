Новые «iPhone» получат тройную камеру

2018-04-19 07:33 | www.oxu.az | 6

В сеть просочилась информация о новом «iPhone».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Economic Daily News», «Apple» готовится к производству «iPhone» с тройной основной камерой.

В продажу новые «iPhone» предположительно поступят в 2019 году.

Также сообщается о том, что тройная камера iPhone получит возможность создавать снимки с 5-кратным зумом. Однако точно не известно, каким будет этот зум – оптическим, цифровым или гибридным.

Отметим, что «iPhone 8 Plus» и «iPhone X» обладают двухкратным оптическим и 10-кратным цифровым зумом.

Если слухи подтвердятся, то тройная камера нового iPhone будет отличаться от аналогичного решения в Huawei P20 и P20 Pro.

Пярвиз Гусейн

