Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном

2018-04-19 01:43 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео, встречавшийся с Ким Чен Ыном, "поладил" с северокорейским лидером, передает РИА Новости.

"Он только что покинул Северную Корею. Провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо, замечательно… Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми", — сказал Трамп журналистам в кулуарах после своей встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее Трамп подтвердил, что Помпео ездил в КНДР, чтобы подготовить саммит двух лидеров.