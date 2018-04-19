Россия может созвать Совбез ООН по Солсбери

2018-04-19 02:22 | www.trend.az | 6

Россия оставляет за собой право созвать заседание СБ ООН по инциденту в Солсбери, если Великобритания не будет предоставлять новую информацию о ходе расследования, заявил в среду на заседании совета постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Если британская сторона затянет с новой информацией или с какой-нибудь сенсацией в духе той, на которую я сегодня ссылался, мы оставляем за собой право самим запросить такое заседание", — сказал посол.

По его словам, Россия будет и дальше требовать предоставления фактов.