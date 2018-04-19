На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

2018-04-19 02:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Швейцарии Aлен Берсе поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Рад передать Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики, с чувством удовлетворения вспоминаю встречу с Вами в Давосе в январе этого года.

От имени Федерального Совета Швейцарии желаю Вам успехов во всех делах во имя благосостояния и постоянного процветания Азербайджанского государства и народа.

Между Швейцарией и Азербайджаном существуют хорошие и широкие связи. Я искренне надеюсь, что отношения высокого уровня между нашими странами будут успешно продолжаться и в новый период Вашего президентства.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое глубочайшее почтение», - говорится в поздравлении.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Для меня большая радость и честь передать Вам от имени народа Государства Катар и от себя лично искренние поздравления с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству благополучия и успехов, братскому азербайджанскому народу – устойчивого развития. Желаю, чтобы двусторонние отношения между нашими странами в предстоящие годы еще более укрепились», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр и министр внутренних дел Катара Aбдулла бин Нассер бин Халифа аль Тани поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Считаю честью от имени правительства Государства Катар и от себя лично передать Вам сердечные приветствия и поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, желаю Вам все новых и новых успехов, а братскому народу Азербайджана – устойчивого развития», - говорится в поздравлении.

Президент Исламской Республики Афганистан Mохаммад Ашраф Гани поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

От имени народа Афганистана передаю Вам самые теплые и искренние поздравления по случаю переизбрания Президентом братского Азербайджанского государства.

То, что Ваш народ вновь признал Вас достойным этого высокого поста, является олицетворением высокой оценки Ваших заслуг и веры в Ваши будущие планы.

Ваше превосходительство, господин Президент, уверен, что наши отношения, основанные на взаимном уважении, будут расширяться и укрепляться во всех сферах с точки зрения существующих возможностей.

Еще раз поздравляю Вас с этой большой победой, желаю Вам здоровья, а братскому азербайджанскому народу – благополучия и прогресса», - говорится в поздравлении.

Президент Венгрии Янош Адер поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Позвольте передать самые искренние поздравления Вам и Вашему народу по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики и принесением Вами присяги.

Постоянное развитие нашего двустороннего сотрудничества во всех сферах вселяет в меня чувство большой радости. Надеюсь, что наши связи будут развиваться и служить общим интересам наших стран и благополучию наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту», - говорится в поздравлении.

Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

От имени народа Италии и от себя лично хотел бы передать Вам искренние поздравления с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики и выразить наилучшие пожелания в выполнении высшего мандата.

Уверен, что прекрасные отношения между Италией и Азербайджаном, проявляющиеся в сильном партнерстве на международном уровне, а также эффективном сотрудничестве наших обществ, и в предстоящие годы будут однозначно развиваться и укрепляться в политической, экономической и культурной сферах.

Подчеркивая конструктивный диалог как нашу общую обязанность и соблюдая ценности, являющиеся источником мирного сосуществования, мы должны совместно работать над определением путей преодоления многочисленных вызовов, направленных против общей безопасности.

С таким настроем надеюсь на скорую встречу с Вами в Баку, желаю Вам здоровья, а дружественному азербайджанскому народу - благосостояния, еще раз выражаю искренние пожелания», - говорится в поздравлении.

Президент российской компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте от лица компании «ЛУКОЙЛ» и от себя лично сердечно поздравить Вас по случаю Вашего переизбрания на должность Президента Азербайджанской Республики.

За последние годы Азербайджан проделал огромный путь укрепления государственности, гражданского общества и диверсифицированной экономики. Под Вашим руководством в Республике продолжаются активные преобразования, направленные на обеспечение поступательного, динамичного социально-экономического развития общества. Успехи этой созидательной политики являются надежным фундаментом для нынешнего и будущего процветания страны.

Я глубоко признателен Вам за эту поддержку, которую Вы всегда оказываете проектам ЛУКОЙЛа в Азербайджане. Со своей стороны хочу подтвердить приверженность строгому выполнению всех наших обязательств, а также готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с азербайджанскими партнерами.

Примите еще раз заверения в моем глубоком уважении и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в непростом служении на благо Азербайджанской Республики», - говорится в поздравлении.

Султан Oмaна Кабус бен Саид Аль Саид поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Рады передать Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Вас Президентом Азербайджанской Республики.

Желаем Вашему превосходительству успехов в дальнейшем развитии связей между нашими странами в общих интересах наших народов и достижении целей для претворения в жизнь желаний Вашего народа», - говорится в поздравлении.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики с подавляющим большинством голосов.

Ваше очередное избрание Президентом Азербайджана еще раз доказывает большую веру азербайджанского народа в Вас, Ваш вклад в социально-экономическое развитие страны и результаты Вашего сильного лидерства.

Наши страны обладают большим потенциалом для динамичного развития традиционно дружественных связей и сотрудничества между Монголией и Азербайджаном во многих сферах, в том числе в области политики, экономики, сельского хозяйства, образования и спорта.

Абсолютно уверен, что благодаря нашим взаимным усилиям сотрудничество между нашими странами поднимется на новый уровень.

Уважаемый Ильхам Алиев, передаю Вам пожелания крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего, приглашаю Вас посетить с визитом Монголию в приемлемое для Вас время», - говорится в поздравлении.

Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Позвольте выразить самые искренние чувства, высказать Вам свое восхищение и поздравить в связи с убедительной победой – избранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Вне сомнения, азербайджанский народ в абсолютном большинстве, избрав Вас Президентом страны 11 апреля 2018 года, проголосовал за стабильность и развитие республики, дальнейший рост ее авторитета и влияния на международной арене. Азербайджан, имеющий богатую многовековую историю, при Вашем руководстве уже приобрел новое качество, уверенно входит в число развитых государств, занимая достойное место в мировом сообществе.

В стране сформировалось многонациональное согласие, сохраняются стабильно хорошие отношения с Россией.

Наша нефтегазовая промышленность историческими корнями тесно связана с Баку и всем Азербайджаном. И мы, нефтяники и газовики России, высоко чтим величайших специалистов, внесших свой неоценимый вклад в развитие топливно-энергетических комплексов наших стран.

Дорогой Ильхам Гейдар оглу.

Трудолюбивый и высокоталантливый народ Азербайджана под Вашим руководством обязательно добьется еще больших успехов. Примите самые добрые пожелания в связи с избранием Вас Президентом Азербайджанской Республики.

Здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей семье, мира и процветания азербайджанскому народу», - говорится в поздравлении.

Директор Московского академического театра сатиры, заслуженный работник культуры России Мамедали Агаев, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, Народный артист России Александр Ширвиндт поздравили Президента Ильхама Алиева.

«Дорогой Ильхам Гейдар оглу.

Постоянное представительство Азербайджана в Москве в лице Академического театра сатиры, его директора Мамедали Гусейн оглу Агаева, всего коллектива с примкнувшим к ним художественным руководителем, искренне поздравляет со свершившимся и надеется на дальнейшую дружбу на весь президентский срок», - говорится в поздравлении.

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Желаю Вам удачи и успехов на этом важном и ответственном посту, а Вашей стране - устойчивого прогресса и высокого благосостояния.

Я убеждена, что под Вашим руководством сотрудничество между Литовским и Азербайджанским государствами как на двустороннем уровне, так и в формате Азербайджан-Европейский Союз и впредь будет продолжаться в условиях активного и открытого диалога. Общие интересы, объединяющие наши страны, и расширяющиеся двусторонние отношения откроют новые возможности для совместной деятельности в направлении наших общих целей и укрепления взаимовыгодных отношений наших граждан в области бизнеса, образования, туризма и культуры, а также обмена между обществами.

Разрешите вновь поздравить Вас по случаю избрания Президентом. Господин Президент, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении к Вам», - говорится в поздравлении.

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