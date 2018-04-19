В Саудовской Аравии открылся первый за последние 40 лет публичный кинотеатр

2018-04-19 03:05 | www.trend.az | 7

Первый за последние 40 лет запрета на работу кинотеатров в Саудовской Аравии публичный кинопоказ состоялся в среду вечером в столице королевства Эр-Рияде, передает РИА Новости.

На демонстрацию первого в стране кино на широком экране можно было попасть лишь по специальным приглашениям. Счастливчиками стали местные деятели культуры, главы дипломатических миссий, крупные бизнесмены и журналисты.

Историческому для одной из самых консервативных стран мира событию предшествовало праздничное шоу, организованное крупнейшей американской сетью кинотеатров AMC Entertainment, которой власти королевства в минувшую среду выдали лицензию. У подножия небоскребов в финансовом центре имени короля Абдаллы звучали зажигательные ритмы песен Дина Мартина, воздух обволакивал терпкий запах дорогих арабских духов.

"Мы давно ждали этого момента. Наконец-то мы будем ходить в кино у нас дома, а не только за рубежом. Раньше, чтобы сходить в кинотеатр, мы ездили в соседние Бахрейн и Дубай. Теперь и у нас здесь будет как в Дубае, а может даже и лучше", — уверенно говорит юная посетительница кинотеатра Дана аль-Гамиди.

После короткой концертной программы гостей пригласили в кинозал. Саудовские подданные, прежде чем занять свои места, как и многие посетители кинотеатров во всем мире, запаслись попкорном и газированными напитками.

Перед самым показом фильма выступил министр культуры королевства Авад аль-Авад.

"Сегодня мы становимся свидетелями исторических преобразований, нового этапа развития нашей страны, начатого его королевским высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. И это касается, в том числе сферы развлечений. Они становятся доступными внутри королевства, за ними уже не нужно ехать за рубеж", — сказал министр под громкие аплодисменты из зала.

Фильмом, с которого стартует начало работы кинотеатров в королевстве после долгих лет запрета, стал супергеройский боевик от Marvel "Черная пантера".