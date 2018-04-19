Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Firmalarımıza Azerbaycan pazarını keşfetmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz (ÖZEL)

2018-04-19 08:33 | www.trend.az | 1

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci başta Türkiye – Azerbaycan ekonomik ilişkileri olmakla ,iki devlet arasındaki ticaret hacmi, ortak yatırımlar ve ticarette milli para kullanmasına ilişkin , TREND Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

İşte Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin açıklamaları;

Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) büyük önem veriyorum

Azerbaycan ile ticaret hacmimiz 2017 yılında yaklaşık %10 oranında artarak 2,7 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Azerbaycan’a ihracatımız 2017 yılında 1,35 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bahse konu dönemde Azerbaycan’dan yaptığımız ithalat 1,34 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaretimiz bir denge içinde seyretmektedir.

Ancak ben toplam ticaret hacmimizi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu sebeple de, müzakereleri hızla devam eden Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) büyük önem verdiğimi belirtmeliyim.

Kardeş ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek adına iki ülke arasında bir TTA imzalanması hususunda görüş birliğine vardık. Bu çerçevede, Ekim ayındaki Bakü ziyaretimizde iki ülke arasında bir TTA imzalanmasına ilişkin Mutabakat Zaptı’nı değerli dostum Şahin Mustafayev ile beraber imzaladık. En kısa zamanda Müzakerelerin sonuçlandırılacağını ve anlaşmayı imzalayacağımızı umuyorum.

Azerbaycan ülkemiz firmalarının yatırım için daima olumlu baktığı ülkelerden birisi

Dünyadaki küreselleşme hareketleri hız kazandıkça, üretim modelleri de buna ayak uydurmaya başladı. Türk firmaları da bu kapsamda üretimlerini sadece milli sınırlar içerisinde değil, dünyanın dört bir yanında sürdürüyor.

Bu çerçevede, ezelden beri kardeş ve dost ülke olan Azerbaycan da ülkemiz firmalarının yatırım için daima olumlu baktığı ülkelerden birisi olmuştur.

Kültürel ve tarihsel bağlarımız, büyüyen ekonomi, zengin doğal kaynaklar ve coğrafi konumu Azerbaycan’ı Türk yatırımcılar için cazip kılan unsurlardan sadece bazılarıdır.

Bilgi ve iletişim, finans, perakende, tarım ve gıda sanayi ile enerji sektörleri Azerbaycan’ın yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğu alanlar. Hâlihazırda bu sektörlerde Azerbaycan’da ciddi yatırımlarımız mevcut olsa da, biz Türkiye olarak bunları yeterli görmüyor, bu alanlardaki işbirliğini daha da artıracağımızı düşünüyoruz.

Bu amaçla, Azerbaycan’daki yatırım imkânları hakkında özel sektörümüzü düzenli olarak bilgilendiriyor, firmalarımıza Azerbaycan pazarını keşfetmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Azerbaycan sermayeli firmaların Türkiye’deki yatırımlarının giderek çeşitlenmesini ümit ediyoruz

2002-2018/Şubat döneminde Azerbaycan menşeli firmaların ülkemize yaptıkları doğrudan yatırımlar yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Azerbaycan, yatırımcı ülkeler arasında 12. sırada yer almaktadır.

Azerbaycanlı firmalar tarafından gerçekleştirilen doğrudan yatırım mahiyetindeki sermaye transferlerinin çok önemli bir bölümü, enerji üretim ve iletimi ile rafine petrol ürünleri imalatı sektörlerine yoğunlaşmaktadır.

Azerbaycan ekonomisinin yurtdışı doğrudan yatırım deseni göz önüne alındığında, Türkiye’deki enerji sektörü fırsatlarının Azerbaycan menşeli firmalar açısından önemli düzeyde potansiyel arz ettiği değerlendirilmektedir. İlaveten son dönemde gayrimenkul faaliyetleri alanında da Azerbaycan menşeli yatırımcı ilgisi dikkat çekmektedir.

Ülkemizdeki Azerbaycanlı yatırımcı ilgisi, yatırım projeleri için düzenlenen yatırım teşvik belgelerine baktığımızda da teyit edilmektedir. Nitekim 2009 yılı sonrası dönemde Azerbaycan sermayeli firmalar için düzenlenen 42 adet yatırım teşvik belgesinde 23,6 milyar TL tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu belgeler kapsamında ülkemizde 1.875 personelin istihdam edilmesi öngörülmüştür.Azerbaycan sermayeli firmaların Türkiye’deki yatırımlarının giderek çeşitlenmesini ümit ediyoruz.

Diğer taraftan, istatistiklerimize göre, 2016 yılı sonu itibarıyla Azerbaycan’daki Türk yatırımlarını sermaye değeri 786 milyon dolar civarındadır. Bununla birlikte, bu istatistikler OECD kuralları çerçevesinde, yatırımların defter değeri çerçevesinde tutulduğundan Türk yatırımlarının piyasa değerlerinin bu rakamın çok çok üzerinde olduğunu söylemek mümkündür.

Azerbaycan’daki Türk yatırımlarında öne çıkan sektörler; bilgi ve iletişim, finans ve sigorta faaliyetleri, madencilik ve taşocakçılığı ile gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı alanlarıdır.

Ümit ediyorum ki firmalarımız, Azerbaycan’daki faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de artırmaya devam edecek, iki ülke halklarının refahı ve kardeşliği için çalışmaya devam edeceklerdir.

Kurlardaki dalgalanmalardan kurtulmak adına en etkili yöntemin ticaretimizin TL ve Manat ile yapılmasını olduğunu düşünüyoruz

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ekonomilerimize vermekte olduğu zararları ne yazık ki son zamanlarda bizzat müşahede ettik. Kurlardaki dalgalanmalardan kurtulmak adına en etkili yöntemin ticaretimizin TL ve Manat ile yapılmasını olduğunu düşünüyoruz.

Yerel paraların dış ticarette kullanılması yönünde ilgili kambiyo mevzuatımız hükümleri kapsamında bir engel bulunmamaktadır. Bu çerçevede, firmaların tercihi çerçevesinde yerel paralarla ticaret gerçekleştirilebilir.

Türkiye-Nahçıvan sınırında serbest bölge kurulması Bakanlar Kurulunun yetkisinde

Türkiye-Nahçıvan sınırında serbest bölge kurulması Bakanlar Kurulunun yetkisinde ve girişimcilerin Bakanlığımıza Türkiye-Nahçıvan sınırında serbest bölge kurulması yönünde bir talepleri intikal ederse, biz de tabii ki Bakanlık olarak bu talepleri değerlendiririz.