В штате Джорджия авиалайнер совершил экстренную посадку из-за неисправности двигателя

2018-04-19 05:05 | www.trend.az | 7

Пассажирский самолет совершил в среду экстренную посадку в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия) в связи с неполадками в работе одного из двигателей, передает ТАСС со ссылкой на Twitter воздушной гавани.

Авиалайнер вылетел из этого же аэропорта, однако вынужден был вернуться, поскольку один из его двигателей начал дымиться. В результате инцидента никто не пострадал, работа воздушной гавани не была серьезно нарушена. По данным телеканала Fox News, речь идет о самолете американской авиакомпании Delta, который направлялся в Лондон.

Во вторник пассажирский самолет американской авиакомпании Southwest Airlines совершил посадку в аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания) из-за того, что один из его двигателей воспламенился. Погиб один пассажир.