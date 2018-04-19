У мигрантов в Австрии отберут телефоны

2018-04-19 09:02 | www.oxu.az | 7

Просители убежища в Австрии будут вынуждены передать властям свои мобильные телефоны и до 840 евро наличными.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Local, такие меры утвердил 18 апреля кабинет министров страны.

Деньги планируется направлять на покрытие расходов по заявкам на получение убежища. Мобильные же намерены использовать для проверки заявлений мигрантов о том, как они попали в Австрию.

Если данные геолокации покажут, что беженцы ранее были в европейских странах, где действует Дублинский регламент, то их могут выслать назад в эти государства.

Согласно одобренным правительством мерам, мигранты также смогут подать заявку на австрийское гражданство лишь после 10 лет проживания в стране, а не через шесть, как установлено сейчас.

Кроме того, ускорится процедура депортации просителей убежища, осужденных за преступления.

Министр внутренних дел Герберт Кикль, являющийся членом ультраправой Австрийской партии свободы, заявил, что его цель - «подлежащий исполнению закон о правах иностранцев», который положит конец злоупотреблениям системой предоставления убежища.

В то же время правозащитники считают, что получение данных в телефонов мигрантов - серьезное вторжение в личную жизнь людей. Они также выступают против оплаты беженцами процедур, поскольку у них обычно практически нет средств, и это станет серьезным ударом по их бюджету.

За утвержденные поправки в ближайшие недели должен проголосовать парламент страны.