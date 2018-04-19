США ускорят поставки оружия своим союзникам

2018-04-19 06:01 | www.trend.az | 7

Власти США намерены ускорить процесс поставки вооружений и военной техники своим союзникам. Об этом в среду сообщил президент страны Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер- министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), передает ТАСС.

По его словам, сейчас рассматриваются способы ускорить "продажу американской военной техники Японии". "Мы активизируем наши усилия, не только по отношению к Японии, но и к другим союзникам, чтобы, когда они заказывают технику у нас, мы бы смогли позаботиться об этом и быстро передать ее им", - сказал американский лидер.