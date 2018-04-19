МЭПР: Количество пыли в воздухе в Баку превысило норму на 30 процентов

2018-04-19 09:58 | www.apa.az | 7

Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешли на усиленный режим работы и каждые три часа ведут наблюдение в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом.

Как сообщили АПА в пресс-службе, по результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, 19 апреля в 09.00 количество пыли в воздухе на территории республики превысило санитарную норму на 30 процентов.

Напомним, наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове пыльный туман связан с проник на территорию страны с атмосферными потоками и юго-западным ветром с Аравийского полуострова.