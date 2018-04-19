Убийце тети вынесен приговор – ФОТО

2018-04-19 09:24 | www.oxu.az | 7

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс в отношении жителя Абшеронского района Вусала Шихалиева 1994 года рождения, обвиняемого по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК АР.

Как передает Oxu.Az, 4 декабря прошлого года в поселке Масазыр Вусал Шихалиев убил свою тетю Егану Имамвердиеву 1975 года рождения.

Раненая была госпитализирована в тяжелом состоянии и через день скончалась.

Вусал Шихалиев был задержан сотрудниками управления полиции Абшеронского района, по факту в районной прокуратуре возбудили уголовное дело. Задержанный заявил, что совершил преступление на почве ревности.

Суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы.