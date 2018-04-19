Трамп о жесткой схватке с русскими в Сирии

2018-04-19 09:34 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп заявил, что между американскими и российскими военными произошло серьезное столкновение в Сирии около месяца назад.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ во Флориде. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы уже какое-то время назад об этом говорили: у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими солдатами и русскими. Много людей погибло, и это очень печально», - сказал американский лидер.

Ранее в среду, 18 апреля, почти с таким же заявлением выступил помощник Госсекретаря США Уэсс Митчелл.

По его словам, российские наемники попытались атаковать американские силы в Сирии. Первый зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Красов назвал эти данные ложью.