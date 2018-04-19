Пинк признана самой красивой женщиной года

2018-04-19 09:45 | www.trend.az | 7

Американская певица Пинк признана самой красивой женщиной года по версии журнала People, передает РИА Новости. Исполнительница появилась на обложке издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Фото опубликовано на сайте журнала.

"Я чувствую себя более красивой, и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза", — пошутила Пинк, комментируя решение редакции в телешоу Эллен Дедженерес.



По ее словам, нет ничего плохого ни во внешней, ни во внутренней красоте.

"Это все разные оттенки, разные масштабы. Это означает то, что вы сами в это вкладываете", — добавила Пинк.