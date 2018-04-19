Массачусетский технологический институт создаст в Грузии лабораторию стартапов

2018-04-19 09:48 | www.trend.az | 7

Массачусетский технологический институт (MIT) создаст глобальную лабораторию стартапов. Об этом сообщает министерство образования и науки Грузии, передает Новости-Грузия.

Массачусетский Технологический университет, официально зарегистрированный в 1861 году, является одним из ведущих исследовательских университетов мира в направлении науки и технологий. Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки и философию.

Лаборатория стартапов откроется на базе Тбилисского университета технологий и бизнеса в Тбилиси (BTU).

Грузинские студенты будут работать над технологическими проектами под руководством специалистов Массачусетского технологического института. Им также помогут в продвижении своих проектов на международном рынке.

Стоимость обучения в этой программе будет полностью покрывать Тбилисский университет технологий и бизнеса.