Армяне выкрали и сожгли портрет Саргсяна – ВИДЕО

2018-04-19 09:55 | www.oxu.az | 7

Акции протеста под лозунгом «Отвергай Сержа!» охватили различные города мира, в частности те, где больше всего живут армяне - в Лос-Анджелесе и в различных городах Франции.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Так, в среду армяне французского Марселя собрались у консульства Армении, скандируя: «Сделай шаг, отвергай Сержа!».

Участники акции выразили свою поддержку разворачивающейся в Армении борьбе.

«Ваша борьба справедлива, она направлена на восстановление в Армении справедливой власти, освобождение политзаключенных и, наконец, на самое важное - избавление от клановой власти во главе с Сержем Саргсяном и утверждение демократии», - обратились они к своим соотечественникам в Армении, подчеркнув, что поддерживают их.

Затем участники акции незаконно вынесли из здания армянского консульства портрет Сержа Саргсяна и сожгли его.

Али Мамедов

