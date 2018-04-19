МИД Узбекистана примет участие в заседании ШОС в Пекине

2018-04-19 09:57 | www.trend.az | 6

Заседание министров иностранных дел стран ШОС пройдет 24 апреля в Пекине, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоится 24 апреля в Пекине", — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.

Во встрече также примут участие главы МИД Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев.

Как сообщила Хуа Чуньин, в рамках заседания руководители Китая встретятся с главами делегаций каждой страны. Кроме того, ожидается, что министры подпишут ряд документов и опубликуют совместное коммюнике.