Центробанк Турции вывел свои золотые резервы из США

2018-04-19 10:05 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Турции перевел в Турцию свои золотые резервы, хранившиеся в Федеральной резервной системе США, пишут в четверг турецкие СМИ со ссылкой на на источники в правительстве.

Сообщается, что общий объем хранившегося в США золотого запаса Центробанка Турции составлял 220 тонн. Согласно данным СМИ, в настоящее время другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

О причинах переноса золотого запаса из США в Турцию не сообщается.

Отметим, что согласно сообщению Центробанка Турции, по итогам марта 2018 года, золотые резервы банка составили 25,3 миллиарда долларов США.