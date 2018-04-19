С 23 апреля въезд в Баку автомобилей с районной регистрацией будет ограничен

2018-04-19 10:55 | www.apa.az | 7

В связи с проведением очередных соревнований «2018 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix», для обеспечения безопасности на дорогах и уменьшения транспортного потока в Баку с 23 апреля ограничен въезд в столицу грузовых автомобилей и транспортных средств с районной регистрацией, за исключением тех, кто имеет специальное разрешение, за исключением автомобилей специального назначения, в том числе аварийно-восстановительных и спасательных автомобилей, всех видов транспорта, перевозящих сельскохозяйственную продукцию.

Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Руфат Гулиев.

Р.Гулиев сказал, что это делается в соответствии с протоколом от 2015 года Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров.

Зарегистрированные в других регионах республики автомобили могут стать причиной плотности транспорта. Для обеспечения свободного и беспрерывного движения в Баку пешеходов и транспортных средств, Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует желающим посетить столицу жителям районов использовать для въезда в город современные и комфортные автобусы, жители Сумгайыта наряду с автобусами могут также воспользоваться скоростными электропоездами, двигающимися по маршруту Баку-Сумгаыйт.

Р.Гулиев также отметил, что для жителей, которые вынуждены приезжать на транспортных средствах, въезд которых ограничен, как и в предыдущие годы, во въездах в город организованы охраняемые бесплатные стоянки со всеми условиями, жители могут оставить там свои автомобили и отправиться до ближайшей станции метро на двигающихся по специальным маршрутам автобусах, а также воспользоваться услугами такси.