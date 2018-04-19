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Официальный курс маната к мировым валютам на 19 апреля (Версия 2)

2018-04-19 10:08 | www.trend.az | 4

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:33)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,1043 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

19.04.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.1043

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3271

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0844

100 белорусских рублей

100 BYR

0.839

1 бразильский реал

1 BRL

0.5029

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1426

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1602

1 чешская крона

1 CZK

0.0832

1 чилийский песо

1 CLP

0.2859

1 китайский юань

1 CNY

0.2713

1 датская крона

1 DKK

0.2825

1 грузинский лари

1 GEL

0.6995

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0258

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.4138

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0123

100 иранских риалов

100 IRR

0.0037

1 шведская крона

1 SEK

0.2025

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7552

1 израильский шекель

1 ILS

0.4841

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