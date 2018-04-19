Семьям погибших и пропавших без вести во время военных операций лиц будет выплачено 11 тысяч манатов

2018-04-19 10:56 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, а также погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций.

Как сообщает АПА, согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, а также погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделено единовременное пособие в размере 11 000 манатов.