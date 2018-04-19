В Azer Turk Bank произошли структурные изменения

2018-04-19 10:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Решением Наблюдательного Совета Azer Turk Bank вступила в силу новая организационная структура головного офиса банка.

Согласно сообщению банка, на основе департаментов по кредитам и развитию бизнеса были созданы департаменты розничного и корпоративного банкинга.

Создан департамент по управлению бизнес процессами, ранее функционировавший как отдел. На пост директора департамента назначен Араз Гянджали, ранее занимавший пост главы этого отдела.

Согласно новой структуре Аппарат председателя правления также будет выполнять функции внутрибанковской протоколизации и делопроизводства.

Также изменены названия ряда отделов и департаментов. В том числе, департамент стратегического планирования и маркетинга и департамент по делам финансовых институтов и расчетов были переименованы в департамент по маркетингу и департамент по расчетам.