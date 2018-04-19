В Ереване полиция задержала 17 протестующих у здания правительства (Обновлено)

2018-04-19 10:30 | www.trend.az | 6

Семнадцать участников акции протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении доставлены в четверг в полицейские отделения, сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян, передает РИА Новости.

Протестующие попытались в четверг блокировать вход в здание правительства, чтобы не допустить туда сотрудников, однако были оттеснены полицией.

"На данный момент 17 человек подвергнуты приводу", — сказал Агаронян.

09:58 (GMT+4) В центре Еревана задержаны несколько участников протеста против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, полиция вывела одного из организаторов акции, депутата парламента Никола Пашиняна, попытавшегося перекрыть движение на одной из улиц, передает РИА Новости.

В четверг утром полиция оттеснила оппозиционеров от правительственного здания, несколько человек были доставлены в отделения. Пашинян вместе с соратниками попытался перекрыть одну из улиц, однако полицейские сопроводили их на тротуар.