В Москве проведено мероприятие, посвященное 100-летию АДР

2018-04-19 11:52 | www.apa.az | 7

На факультете истории Московского государственного университета имени Ломоносова проведен круглый стол на тему «Русская революция и история Азербайджанской Демократической Республики: взгляд спустя 100 лет».

Как сообщает московский корреспондент АПА, в мероприятии, организованном факультетом истории МГУ, посольством Азербайджана в России и российским представительством Фонда Гейдара Алиева, приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, декан факультета истории МГУ Иван Тучков, преподаватели и студенты университета, представители общественности обеих стран.

Модератор круглого стола кандидат исторических наук, доцент кафедры стран ближнего зарубежья МГУ Исмаил Агакишиев в своем вступительном слове сказал, что участники мероприятия обсудят роль лидеров Азербайджанской Демократической Республики в формировании государственности Азербайджана, русскую революцию, национальное освободительное движение и образование в период АДР, Южный Кавказ в период гражданской войны 1917-1918 гг. и др.

В своем выступлении посол Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, и данное мероприятие проводится в рамках этого распоряжения: «История отношений между Азербайджаном и Россией охватывает период более 200 лет. Создание первой демократической республики на Ближнем Востоке - большое событие. В конце 19-го и начале 20-го века в Баку наблюдался нефтяной бум. Сюда приезжали инженеры, врачи и учителя не только из России, но и из Европы. Все это создавало условия для формирования свободы и идей демократии в Азербайджане. Не случайно в первый и второй созывы парламента (Думы) Российской империи, были избраны в числе других представители Азербайджана, а главой тюркской группы был Алимардан Топчубашев».

Дипломат подчеркнул, что современное независимое азербайджанское государство является юридическим и духовным наследником АДР: «Несмотря на то, что основоположники AДР, просуществовавшие всего 23 месяца, находились в то время в довольно трудном положении, они много сделали для развития нашей страны и демократии.

Декан исторического факультета Московского государственного университета Иван Тучков назвал создание AДР важным событием в истории и сказал, что революция 1917 года изменила ход истории. Историк отметил важность подробного изучения трагических событий, которые произошли в начале двадцатого века.

Заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов сказал, что память об основателях первой демократической республики в Азербайджане всегда чтят. Он отметил, что, говоря об АДР, часто употребляют слово «первая»: «Первая демократическая республика на Востоке, первая армия в Азербайджане, первый геноцид азербайджанского народа…АДР была первой, кто создал комиссию по расследованию этого геноцида. Азербайджанский народ никогда ни с кем не враждовал. Политика мультикультурализма в Азербайджане говорит о толерантности нашего народа. В нашей стране охраняются все исторические памятники. Шамахинская мечеть была уничтожена армянами. Несмотря на это, в центре Баку сегодня стоит армянская церковь, которая охраняется государством».

Заместитель декана факультета истории Оксана Солопова сказала, что большую роль в научной, культурной и политической жизни страны в период создания АДР сыграли представители азербайджанской интеллигенции, получившие образование в различных университетах России: «Опыт АДР во время формирования современной азербайджанской государственности сыграл большую роль. Одной из больших заслуг АДР является основание парламентской традиции. Формирование парламента происходит на основе демократии, многопартийности и плюрализма. Современное азербайджанское государство было создано именно на фундаменте этой истории.

Советский и азербайджанский дипломат, исследователь истории азербайджанской эмиграции Рамиз Абуталыбов рассказал о деятельности основателей АДР после 1920 года, их жизненном пути в период эмиграции.

Затем выступившие ораторы рассказали о реформах в период АДР, которые были проведены в течение 23 месяцев существования республики, общественно-политической ситуации и внешней политики того времени. Азербайджанские и русские ученые дали историческую оценку событиям, обусловившим начало революции в России и создание АДР.