Бизнесмены из Азербайджана - в списке Forbes

2018-04-19 10:51 | www.oxu.az | 9

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших людей России.

Как передает Oxu.Az, в обновленный рейтинг Forbes попали пять бизнесменов азербайджанского происхождения.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов (родился в Баку) с состоянием 16,4 миллиарда долларов расположился на 4 месте рейтинга.

Предприниматели Зарах Илиев и Год Нисанов, являющиеся уроженцами поселка Красная Слобода Губинского района Азербайджанской Республики - на 36 и 37 местах соответственно. У обоих по 3,3 миллиарда долларов.

Также в рейтинге миллиардеров России Forbes значатся имена предпринимателей-азербайджанцев Араса Агаларова (1,8 миллиарда долларов - 54 место) и Фархада Ахмедова (1,4 миллиарда - 69 место).

Отметим, что возглавил рейтинг Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Ранее Лисин возглавлял рейтинг в 2010 и 2011 годах.

Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,7 миллиарда долларов.

Лидер рейтинга 2017 года Леонид Михельсон, являющийся основным владельцем нефтехимической компании «Сибур» и газовой компании «Новатэк», опустился в 2018 году на третью позицию списка - его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов.

Напомним, что все пять названных российских бизнесменов азербайджанского происхождения ранее вошли в рейтинг богатейших людей мира, обнародованный Forbes в марте текущего года.

Н.М.

