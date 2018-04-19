Ильхам Алиев показал свой рабочий кабинет - ФОТО

2018-04-19 10:58 | www.oxu.az | 7

В среду, 18 апреля, состоялась церемония инаугурации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев и его семья посетили площадь Государственного флага после церемонии инаугурации.

В честь президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами был дан орудийный залп.

После этого Ильхам Алиев вместе со своей семьей посетили офис главы государства.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева после мероприятия поделилась в Instagram фотографиями, сделанными в кабинете президента.