Фонду пропаганды моральных ценностей представлен список религиозных деятелей, которые получат финансовую поддержку

2018-04-19 12:08 | www.apa.az | 7

«В Азербайджане уточняется список религиозных деятелей, которые будут получать финансовую поддержку».

Как сообщает АПА, об этом заявил исполняющий полномочия председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что соответствующий список представлен Фонду пропаганды моральных ценностей, и в настоящее время фонд работает над этим вопросом: «В этом направлении вместе с фондом работает Управление мусульман Кавказа. Этот вопрос также обсуждался в Попечительском совете. Эта поддержка будет предоставляться религиозным деятелям не в виде заработной платы, а в форме материальной поддержки».

М.Гурбанлы сказал, что эта статья расходов фонда будет поддерживаться не только за счет государственных средств, но и за счет разного рода пожертвований: «Поддержка будет оказываться в соответствии с должностью. Более высокую финансовую поддержку будет получать имам. Работающие в Нахчыванской Автономной Республике религиозные деятели также получат материальную поддержку от Фонда».