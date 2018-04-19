Forbes: Вагит Алекперов занимает 4-е место в рейтинге богатейших людей России

2018-04-19 12:09 | www.apa.az | 7

В России выросло число долларовых миллиардеров, кроме того, в минувшем году совокупное состояние богатейших бизнесменов страны увеличилось.

Как передает АПА-Экономикс, по данным издания Forbes, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций для большинства богатейших бизнесменов России минувший год оказался удачным. Так, совокупное состояние 200 крупнейших предпринимателей страны в 2017-м выросло на 25 миллиардов долларов - до 485 млрд. долларов. Кроме того, в России увеличилось число долларовых миллиардеров - с 96-ти до 106-ти.



Рейтинг богатейших бизнесменов России возглавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 19,1 млрд. долларов. Он возглавляет рейтинг Forbes уже в третий раз. В прошлые разы он оказывался на первой строчке в 2010-м и 2011-м. Кроме того, он назван самым «стабильно богатым». Среднее состояние В.Лисина с 2004 по 2008 год составило 14 млрд. долларов. Второе место в списке богатейших бизнесменов по итогам 2017 года досталось бенефициару «Северстали» Алексею Мордашову с 18,7 млрд. долларов. На третьем месте оказался прошлогодний лидер - совладелец «Сибура» и НОВАТЭК Леонид Михельсон с 18 млрд. долларов. Четвертый - крупнейшей акционер Lukoil Вагит Алекперов с 16,4 млрд. долларов. А пятерку лидеров замкнул Геннадий Тимченко с 16 млрд. долларов.

В десятку крупнейший бизнесменов также вошли совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (15,9 млрд. долларов), председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,5 млрд. долларов), совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман (15,1 млрд. долларов), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг (14,4 млрд. долларов) и владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, состояние которого оценивается в 12,5 млрд. долларов.