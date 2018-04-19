Автомобили с районной регистрацией не пустят в Баку

2018-04-19 11:08 | www.oxu.az | 7

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило информацию в связи с уменьшением плотности транспорта в столице.

Как сообщили Oxu.Az в управлении, с 23 апреля будет ограничен въезд в столицу всех не зарегистрированных в городе Баку легковых и грузовых автомобилей, за исключением всех видов транспортных средств спецназначения, в том числе ремонтно-восстановительного, а также перевозящих сельскохозяйственную продукцию.

Это решение связано с очередными соревнованиями Гран-при Азербайджана «Формула 1» и принято в соответствии с протоколом от 2015 года Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров с целью уменьшения в Баку плотности транспорта.

Для обеспечения свободного и беспрерывного движения в Баку пешеходов и транспортных средств с учетом того, что зарегистрированные в других регионах республики частные легковые автомобили создадут в Баку плотность транспорта, желающим посетить столицу жителям районов рекомендуется использовать для въезда в столицу современные и комфортные автобусы.

Жители Сумгайыта наряду с автобусами могут также воспользоваться скоростными электропоездами, двигающимися по маршруту Баку-Сумгайыт.

Для жителей, которые вынуждены приезжать на транспортных средствах, въезд которых ограничен, как и в предыдущие годы, на въездах в город организованы охраняемые бесплатные стоянки со всеми условиями. Жители могут оставить там свои автомобили и отправиться до ближайшей станции метро на двигающихся по специальным маршрутам автобусах, а также воспользоваться услугами такси.