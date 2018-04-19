Семьям шехидов выплатят по 11 тысяч манатов - УКАЗ

2018-04-19 11:19 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операцией.

Как сообщает Oxu.Az, согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операцией до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 000 манатов.