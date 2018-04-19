В Узбекистане повысят тарифы на горячую воду и отопление

2018-04-19 11:01 | www.trend.az | 8

В столице Узбекистана с 1 мая 2018 года повысятся тарифы на центральное отопление и горячую воду, передаёт узбекское агентство «Новости.uz» со ссылкой на плановый отдел «Таштеплоэнерго».

Новый тариф на горячее водоснабжение для населения составит 4332 сума за кубометр воды при наличии прибора учета. Сейчас эта сумма составляет 3915,9 сумов. При оплате без счетчика на сегодняшний день цена равна 15292,52 сумов, с 1 мая это будет уже 16917,49 сумов с человека в месяц. В общежитиях с общими душевыми сейчас платят 11376,16 сумов, а по новому тарифу будет 12584,98 сумов с человека.

Тариф на центральное отопление увеличится с 1323,86 до 1464,53 сума за квадратный метр отапливаемой площади.