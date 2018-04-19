С места протестов в Ереване госпитализировали журналиста с травмой головы

2018-04-19 12:23 | www.apa.az | 7

Журналист Тирайр Мурадян госпитализирован с места протестов в Ереване в медцентр «Св. Григоря Просветителя» с ушибами головы, сообщил заведующий реабилитационным отделением лечебного учреждения Самвел Карапетян.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, Карапетян сказал, что у него диагностированы ушибы мягких тканей головы – в районе темени и виска. Пострадавший должен оставаться в больнице несколько часов.

Сам Мурадян сообщил репортерам, что на него напали люди в гражданской одежде во время акции протеста у правительственного здания в Армении. Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саркисяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саркисяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.