Власти Германии обратятся к США просьбой освободить немецкий бизнес от антироссийских санкций

2018-04-19 12:28 | www.apa.az | 8

Власти Германии намерены обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от необходимости применения антироссийских санкций.

Как сообщает АПА со ссылкой на The Wall Street Journal, этот вопрос хочет обсудить с американскими коллегами министр финансов страны Олаф Шольц. Кроме того, тему экономических ограничений собирается поднять канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Трампом в конце апреля.

Издание поясняет, что речь идет не об определенных компаниях, а в целом о немецком предпринимательстве. По информации газеты, крупные бизнесмены оказывают давление на канцлера и правительство.

Под санкции США попали российские компании, с которыми сотрудничают немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen. Предприниматели опасаются, что потеряют сотни миллионов евро из-за препятствий во взаимодействии с партнерами из России.

Как добавляет издание, товарооборот между Германией и Россией в 2017 году вырос до 54,5 миллиарда евро, несмотря на ограничения — это на 11 миллиардов выше, чем в 2016-м.

США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. После этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года. До этого Вашингтон устанавливал ограничения для российских компаний и отдельных предпринимателей.