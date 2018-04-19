В Иране произошло сильное землятрясение

2018-04-19 11:23 | www.oxu.az | 8

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в южной части Ирана в 102 км юго-восточнее города Бушир, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, по данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:34 в четверг землетрясения имел координаты 28.37 градуса северной широты и 51.68 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «разрушительное».