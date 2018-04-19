Столкновения в Ереване: уже у здания правительства - ВИДЕО

2018-04-19 11:30 | www.oxu.az | 7

У третьего корпуса здания правительства Армении произошло столкновение между полицейскими и активистами.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на армянские СМИ.

Демонстранты попытались окружить корпус здания правительства, препятствуя входу сотрудников в здание. Полиция, окружив группу участников акции, попыталась очистить территорию, после чего подвергла приводу несколько лиц.

После того, как молодежь усадили в полицейскую машину, началось столкновение между полицейскими и другой группой активистов. Один из них лег под полицейскую машину, не позволяя, чтобы задержанных отвезли в полицейский участок.

В конце концов полиции удалось вытащить активиста из-под машины и отвезти задержанных в отделение полиции.

На месте инцидента находился также замначальника полиции Еревана Валерий Осипян.

Али Мамедов

