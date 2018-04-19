МЭПР: Количество пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превысило норму на 37 процентов - ОБНОВЛЕНО

2018-04-19 12:32 | www.apa.az | 8

Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешли на усиленный режим работы. Каждые три часа они ведут наблюдения в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, согласно информации, полученной с автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, 19 апреля в 12:00 количество пыли в воздухе на территории Баку и Абшеронского полуострова превысило санитарную норму на 37 процентов.

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Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешли на усиленный режим работы и каждые три часа ведут наблюдение в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом.

Как сообщили АПА в пресс-службе, по результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, 19 апреля в 09.00 количество пыли в воздухе на территории республики превысило санитарную норму на 30 процентов.

Напомним, наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове пыльный туман связан с проникновением на территорию страны атмосферных потоков, которые принес юго-западный ветер с Аравийского полуострова.