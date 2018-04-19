Азербайджанские певцы-рекордсмены YouTube - СПИСОК + ВИДЕО

2018-04-19 11:48 | www.oxu.az | 7

Сколько бы мы ни пытались отвергать попсовую музыку, интернет не позволяет это сделать.

К примеру, на популярнейшем видеохостинге YouTube формируются тренды. Самые просматриваемые и популярные видео всегда будут бросаться вам в глаза. Спасения нет.

Oxu.Az представляет ТОП-15 азербайджанских исполнителей, чьи песни и клипы набирают больше всего просмотров на YouTube:

Открывает ТОП певец Эльвин Мирзазаде с песней «Düşün məni». Трек набрал более 9 млн 800 тыс просмотров.

На 14-й строчке - скандально известная Дамла. Ее песню под названием «Bilirmisən» прослушали 9,9 млн раз.

Песня «Gecə-gecə» в исполнении Асифа Магеррамова набрала более 10,9 млн просмотров на «YouTube» и принесла певцу 13-е место в рейтинге.

Ремикс-версия композиции турецкого диджея Алпера Эгрина «Galiba» в исполнении Нигяр Мухаррем, известной своими «каверами», занимает 12-ое место с 11,9 млн просмотров.

На 11-ом месте Шебнем Товузлу и Талыб Тале. За год их «суперхит» «Narın narın» набрал 12 млн просмотров.

Десятку открывает композиция «Səndən birdənədir» от Мири Юсифа и Рои с 13 млн 700 тыс просмотров.

Далее идет уже упомянутая нами Шебнем Товузлу. Ее песня «Qadasın alaram», популярная не только в Азербайджане, но и в Турции, имеет ни много ни мало 14 млн просмотров.

Певец Замиг за год побил собственный рекорд, набрав более 15,5 млн просмотров и расположившись на 8-й строчке рейтинга. Его «кавер» на песню покойной Ильхамы Гулиевой «Kaman» стал также самой прослушиваемой песней народной артистки.

На седьмой строчке вновь Нигяр Мухаррем. Ее «кавер» старого хита Рои и Тунара «Həsrət nəğməsi» набрал почти 16 млн 300 тыс просмотров.

Шестым стал исполнитель, имеющий, пожалуй, больше все хейтеров в Азербайджане – Узеир Мехдизаде. Его «Əlvida, keçmişim» имеет 16,6 млн просмотров.

ТОП-5 открывает заслуженная артистка Роя Айхан с клипом «Kesin bilgi», выложенным в «YouTube» еще в 2015 году. Видео просмотрели 18 млн 400 тыс человек.

На четвертой строчке Талыб Тале с клипом на песню «Bilirsən ki». Клип набрал около 19,8 млн просмотров.

На третьем месте вездесущая Нигяр Мухаррем с очередным «кавером» «Omuzumda ağlayan bir sen». Из-за этой песни турецкий певец Кырач подал на нее в суд и требует компенсации. Хотя песни уже несколько месяцев нет на «YouTube», она успела набрать 23,8 млн просмотров.

На второй строчке расположилась песня «Always» Айсель Теймурзаде и Араша, выпущенная еще 9 лет назад и принесшая Азербайджану третье место на «Евровидении». За это время ее просмотрели более 30 млн 700 тыс раз.

И наконец, наш ТОП возглавил самый прослушиваемый азербайджанский певец Узеир Мехдизаде с песней «Yaxşı olar», имеющей 50,5 млн просмотров на «YouTube».

Пярвиз Гусейн

