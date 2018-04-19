В стране выросло производство нефтепродуктов

2018-04-19 11:54 | www.oxu.az | 8

За три месяца текущего года общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 712,8 млн манатов, снизившись на 0,6% по сравнению с январем-мартом прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, производство белой нефти снизилось на 5,5 процента, топочного мазута – на 89,9 процента.

Производство автомобильного бензина, дизельного топлива, смазочных масел, нефтяного битума и нефтяного кокса выросло.

В январе-марте 2018 года было произведено 307,6 тыс тонн автомобильного бензина и 477,8 тонн дизельного топлива.

Л.А.

