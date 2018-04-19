Начальник Генштаба России прибыл в Баку для встречи с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

2018-04-19 12:50 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства обороны России.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку. Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, а также ситуацию в Сирии. «Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - сообщили в Минобороны.